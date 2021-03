Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : annonce l'acquisition de Far West Spirits Cercle Finance • 08/03/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir acquis Far West Spirits LLC, propriétaire de la marque Lone River Ranch Water, un hard seltzer qui s'inspire du populaire cocktail texan classique 'Ranch Water'. Lone River a été fondée en 2019 par Katie Beal Brown, originaire du Texas. Celle-ci conservera une participation minoritaire et continuera à diriger l'entreprise au jour le jour, en tant que directrice générale de la marque. Elle travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants de Diageo Amérique du Nord pour tirer parti du succès de Lone River. 'Cette acquisition est tout à fait conforme à notre stratégie d'acquisition de marques à forte croissance dans des catégories à croissance rapide et nous sommes impatients de travailler avec Katie et son équipe pour stimuler la dynamique continue de Lone River', a commenté Debra Crew, présidente de Diageo North America.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +1.16% DIAGEO LSE -0.08%