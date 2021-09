Diageo affiche son optimisme

(AOF) - Diageo gagne 2,65% à 3 656 pence à Londres, soutenu par les perspectives favorables présentées par le directeur général du numéro un mondial des vins et spiritueux à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Selon Ivan Menezes, le groupe a débuté fort l'exercice 2022, avec une croissance organique nette dynamique dans toutes les régions. Diageo bénéficie de la résilience du "off trade", soit la vente à emporter (cavistes, grandes surfaces...), et de la reprise du "on trade", soit la vente dans les bars et restaurants. En Europe souligne le dirigeant, la reprise est plus rapide que prévu.

Diageo prévoit une hausse de sa marge d'exploitation liée à l'accélération des ventes, un mix de canaux de distribution positif et les tendances des consommateurs à privilégier les alcools "premium", plus rentables.

Dans ce cadre, Ivan Menezes reste confiance dans la capacité de la société à générer de la croissance durable à long terme et de la valeur pour les actionnaires.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d’un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu’au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.