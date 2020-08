Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : acquisition du gin 'super premium' Aviation Cercle Finance • 17/08/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - Le géant britannique des alcools et spiritueux Diageo a annoncé lundi son intention d'acquérir Aviation American Gin moyennant une somme qui pourrait atteindre 610 million de dollars. L'opération doit également permettre à Diageo de mettre la main sur les autres marques du portefeuille de Davos Brands, le propriétaire d'Aviation, dont la tequila Astral, le mezcal Sombra et le saké TYKU. Créé en 2014, Aviation American a accéléré son développement depuis l'entrée à son capital de l'acteur canadien Ryan Reynolds, qui en est aussi le porte-parole, et est actuellement le deuxième acteur sur le marché américain du gin 'super premium'. La transaction prévoit un paiement initial de 335 millions de dollars qui pourrait s'assortir de 275 millions de dollars supplémentaires en fonction de la réalisation de certains objectifs de performances fixés sur une durée de dix ans.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +1.99% DIAGEO LSE +1.38%