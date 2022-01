Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: accord pour la vente de Meta Abo Brewery en Ethiopie information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé hier soir la conclusion d'un accord pourtant sur la vente de sa brasserie Meta Abo Brewery, située à Sebeta (Ethioie), à BGI, une société du groupe Castel.



Diageo précise que la vente est soumise à l'approbation de la Commission éthiopienne de la concurrence ainsi qu'à certaines conditions mais que l'accord devrait être conclu début 2022.



Diageo continuera à desservir le marché éthiopien avec son portefeuille international de spiritueux via son canal dédié aux spiritueux importés.



Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +0.67%