Diageo: accord pour la cession de Safari à Casa Redondo

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur la vente de Safari, une marque de liqueurs aromatisées aux fruits, à Casa Redondo, une société portugaise de boissons alcoolisées.



Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Diageo consistant à se concentrer sur une gestion efficace du portefeuille.



Safari est principalement vendu au Benelux, au Portugal et en Turquie.



Compte tenu de sa base de consommateurs, Diageo estime que Casa Redondo est le bon propriétaire pour amener Safari dans son prochain chapitre de croissance en Europe et au-delà.







