Diageo: accord avec ecoSPIRITS pour des emballages durables

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé aujourd'hui un accord mondial avec l'entreprise de technologie de l'économie circulaire ecoSPIRITS.



Cet accord fournit un cadre flexible permettant à Diageo de tester et de développer des emballages circulaires dans 18 marchés au cours des trois prochaines années.



La collaboration doit d'abord débuter avec le gin Gordon's, le rhum Captain Morgan et la vodka Smirnoff de Diageo.



Concrètement, la technologie innovante ecoSPIRITS permettra la distribution des spiritueux de Diageo dans un 'ecoTOTE' de 4,5 litres, fonctionnant comme un fût. Il fournira un système en boucle fermée d'économie circulaire: une fois l'ecoTOTE vide, il sera collecté et emmené dans des installations extérieures, où il sera nettoyé et rempli avec le même spiritueux avant d'être distribué et réutilisé.



Diageo estime que cette collaboration apportera des avantages en termes de durabilité avec des réductions des émissions de carbone et des déchets. Les chiffres précise seront dévoilés à la fin de la période de trois ans.





