Diageo: a finalisé l'acquisition de Don Papa Rum

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Don Papa Rum, un rhum brun super-premium des Philippines.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Diageo d'acquérir des marques à forte croissance avec des marges attractives qui soutiennent la ' premiumisation '.



Don Papa Rum rejoint une collection de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal et JεB, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One , Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray ou encore Guinness.





