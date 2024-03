Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: a choisi le futur président du conseil information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui que Sir John Manzoni, actuellement administrateur non exécutif, sera nommé président du conseil d'administration autour du 5 février 2025, lorsque le président actuel, Javier Ferrán, quittera le conseil d'administration.



Il est en effet prévu que Javier Ferrán prenne sa retraite en février 2025 après neuf ans passés au sein du conseil.



Diageo rapelle que Sir John Manzoni a rejoint son conseil d'administration en octobre 2020, après avoir été directeur général de la fonction publique britannique de 2014 à 2020.





