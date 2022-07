Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: 200ME pour une brasserie neutre en CO2 en Irlande information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Diageo a fait part aujourd'hui son intention d'investir 200 millions d'euros dans la première brasserie irlandaise neutre en carbone sur un site vierge à Littleconnell, Newbridge.



La nouvelle installation brassera des bières de type 'lager' et 'ale' (notamment Rockshore, Harp, Hop House 13, Smithwick's, Kilkenny et Carlsberg).



Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle cette brasserie devrait disposer d'une capacité de 2 millions d'hectolitres, ce qui en fera la seconde concernant le brassage en Irlande après celle de St. James's Gate, soutenant ainsi la croissance future des marques de bière de Diageo Ireland.



Cette brasserie ultramoderne sera alimentée en énergie 100 % renouvelable et exploitera les dernières technologies de traitement pour minimiser la consommation globale d'énergie et d'eau. Cela permettra à la brasserie d'éviter jusqu'à 15 000 tonnes métriques d'émissions de carbone par an.





