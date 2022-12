Diabète: Biocorp a obtenu l'autorisation de commercialiser aux États-Unis son dispositif Mallya

(AOF) - Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd’hui qu’elle a reçu l’autorisation 510(K) de la FDA (Food & Drug Administration), l’autorité réglementaire américaine, pour la commercialisation aux États-Unis de Mallya, son dispositif médical intelligent qui transforme les stylos à insuline en dispositifs connectés.

Mallya est un capteur intelligent qui se fixe directement sur les stylos injecteurs d'insuline, collecte et enregistre automatiquement les données de traitement les plus importantes (unités d'insuline sélectionnées, date et heure de l'injection) puis les transmet à une application numérique dédiée.

Biocorp souligne dans son communiqué que les États-Unis représentent " le plus grand marché du diabète " dans le monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.