Dia : en baisse, un analyste corrige sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Dia recule ce lundi de -4%, alors que l'analyste Oddo BHF revoit à la baisse son objectif de cours sur le titre, constatant que le groupe a aggravé ses pertes nettes sur 9 mois, avec un chiffre d'affaires en baisse sur la même période. 'Cette tentative de redressement (la stratégie du nouvel actionnaire, NDLR) nous semble particulièrement difficile dans un secteur challengé par une faible progression des dépenses alimentaires des ménages, une concurrence forte et le défi de l'e-commerce alimentaire', retient Oddo BHF, toujours à l'écart du dossier avec une recommandation 'alléger'. 'Le groupe devrait présenter son nouveau plan stratégique d'ici à la fin de l'année 2019', anticipe le broker, dont la nouvelle cible, 0,12 euro (après 0,15 euro) n'offre qu'une perspective à la baisse, de -14%.

Valeurs associées DIA Sibe -6.53%