Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DHL: recul de 20% de l'EBIT au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - DHL Group parvient à gagner 1% à Francfort, malgré la publication par le groupe de courrier et de logistique d'un BPA annuel en baisse de 17% à 0,63 euro et d'un profit opérationnel (EBIT) en recul de 20% à 1,31 milliard, mais encore supérieur au niveau prépandémique.



A près de 20,3 milliards d'euros, ses revenus ont diminué de 3,2% dans 'une phase inhabituellement longue de faible dynamique du commerce mondial', un environnement amenant le groupe allemand à se concentrer sur la gestion de ses coûts et capacités.



'En dépit de tous les défis, 2024 constitue une année d'opportunités', affirme le CEO Tobias Meyer, pointant une demande toujours élevée en solutions d'omnishoring et d'e-commerce, ainsi que l'attention croissante des clients à une logistique durable.



Anticipant 'une dynamique économique globale plus positive au second semestre', DHL confirme viser un profit opérationnel entre six et 6,6 milliards d'euros pour l'année 2024, puis entre 7,5 et 8,5 milliards pour 2026.





Valeurs associées DEUTSCHE POST XETRA +0.23%