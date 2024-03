Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DHL: lourdement sanctionné après ses résultats 2023 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - DHL Group lâche près de 5% à Francfort, après la publication par le groupe de courrier et de logistique d'un BPA annuel en baisse de 30% à 3,09 euros et d'un profit opérationnel en recul de 25% à 6,34 milliards, dans la moitié basse de sa fourchette-cible.



A près de 81,8 milliards d'euros, ses revenus ont diminué de 13,4% au cours d'une année 'caractérisée par une faible économie mondiale, et surtout un faible commerce mondial', selon le CEO du groupe allemand Tobias Meyer.



Le directoire et le conseil de surveillance proposeront un dividende stable à 1,85 euro par action à la prochaine AG, et étendent le programme de rachats d'actions actuel jusqu'en 2025, l'augmentant d'un milliard d'euros pour le porter à quatre milliards.



Notant 'la persistance de facteurs d'incertitude majeurs cette année, comme la volatilité de la demande et les crises géopolitiques', DHL anticipe un profit opérationnel entre six et 6,6 milliards d'euros en 2024, puis entre 7,5 et 8,5 milliards pour 2026.





Valeurs associées DEUTSCHE POST XETRA -5.27%