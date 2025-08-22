DHL : Le service postal allemand suspend le transport de colis commerciaux vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DHL DHLn.DE , qui gère le service postal allemand Deutsche Post, a déclaré qu'elle suspendrait l'acceptation et le transport de colis et d'envois postaux contenant des marchandises de clients commerciaux à destination des États-Unis à partir du 22 août.

"La raison de ces restrictions temporaires probables est que les autorités américaines exigent de nouvelles procédures pour les envois postaux, qui diffèrent des réglementations précédemment applicables", a déclaré DHL dans un communiqué vendredi.