DHL: en chute avec ses profits semestriels

(CercleFinance.com) - DHL Group lâche 4% à Francfort, après la publication par le groupe de courrier et de logistique d'un BPA en baisse de 20% à 1,27 euro au titre des six premiers mois de 2024, et d'un profit opérationnel (EBIT) lui aussi en retrait de 20%, à 2,66 milliards.



A près de 40,9 milliards d'euros, ses revenus sont restés stables (-0,3%) sur l'ensemble du premier semestre, mais ont augmenté de 2,7% à plus de 20,6 milliards sur le seul deuxième trimestre, 'malgré la persistance d'un faible environnement économique'.



Attendant au second semestre 'les effets positifs typiques de la haute saison', DHL confirme avec confiance viser un profit opérationnel entre six et 6,6 milliards d'euros pour l'année 2024, puis entre 7,5 et 8,5 milliards pour 2026.





Valeurs associées DEUTSCHE POST 39,38 EUR XETRA -4,53%