DFO Management, le fonds de Michael Dell, et Sequence vont retirer Baldwin de la cote dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

DFO Management, dirigée par Michael Dell, et Sequence Holdings ont annoncé lundi leur intention de retirer de la cote le groupe Baldwin Insurance BWIN.O dans le cadre d'une opération évaluée à 7,7 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Baldwin recevront 32,50 dollars par action en espèces.

Cette offre représente une prime d’environ 88% par rapport au cours de clôture de l’action le 17 juin, soit la veille de la publication dans la presse d’informations faisant état d’un éventuel projet de privatisation, ont précisé les sociétés. L’action Baldwin a progressé de 6,9% à 31,69 dollars lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Baldwin, dont la valeur est estimée à environ 4,14 milliards de dollars, propose des solutions de gestion des risques, des conseils en assurance et des services de souscription assistés par la technologie aux entreprises et aux particuliers.