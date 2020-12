Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : réouverture de l'OPA le 3 décembre Cercle Finance • 02/12/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Castillon visant les actions Devoteam sera réouverte du 3 au 16 décembre. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre. Il est rappelé qu'à l'issue de son OPA, Castillon détient de concert 6.032.356 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 72,40% du capital et au moins 62,53% des droits de vote de cette société. Castillon s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 98 euros par action, la totalité des 2.161.419 actions existantes non détenues par elle, représentant 25,94% du capital de cette société de services informatiques.

