Devoteam : projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de la SAS Castillon, a déposé auprès de l'AMF un projet d'OPA visant les actions Devoteam. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir 6.259.326 actions, représentant 75,12% du capital, au prix de 98 euros par action. L'offre sera caduque si, à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 50%. En outre, son ouverture est conditionnée à l'autorisation du ministre de l'économie. Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, l'initiateur a l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre.

