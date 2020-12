Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : près de 4,1 millions d'actions apportées à l'OPA Cercle Finance • 01/12/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 30 novembre, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPAS) initiée par Castillon, au prix unitaire de 98 euros par action, elle a reçu en dépôt 4.097.907 actions Devoteam. Au total, l'initiateur détient de concert 6.032.356 actions, représentant 72,40% du capital et au moins 62,53% des droits de vote de la société de services informatiques. Les conditions requises étant satisfaites, l'offre a une suite positive.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +0.20%