Devoteam : léger repli du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Devoteam publie un résultat net part du groupe de 40,8 millions d'euros au titre de 2020 contre 41,6 millions précédemment, et une marge opérationnelle en recul de 0,7 point à 9,7% pour un chiffre d'affaires de 760,4 millions, en baisse de 0,2% (-0,6% en organique). 'Cette publication appelle un relèvement de nos prévisions sur 2021', réagit Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de services informatiques, avec un objectif de cours rehaussé de 116 à 128 euros. Le conseil de surveillance a décidé de ne pas proposer de dividende au titre de l'exercice écoulé à la prochaine assemblée générale, ni de communiquer de perspectives pour 2021. Devoteam adoptera en outre désormais une communication financière semestrielle.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +0.98%