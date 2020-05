DEVOTEAM : LCM reste à l'Achat

(AOF) - LCM a conservé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 90 euros sur Devoteam après l'annonce des revenus du premier trimestre. Le bureau d'études souligne que la société a publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu, 207 millions contre 201 millions et qu'elle reste prudente sur le second semestre 2020. Il a rehaussé ses estimations de chiffre d'affaires 2020 de 724 à 741 millions d'euros, mais réduit de 7,4% à 7% sa prévision de marge opérationnelle.

