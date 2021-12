Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : l'OPAS démarre le 9 décembre information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Devoteam, déposée par Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de Castillon, sera ouverte du 9 au 22 décembre 2021 inclus. A ce jour, l'initiateur détient 7.428.471 actions représentant 89,15% du capital et 87,77% des droits de vote. Il s'engage irrévocablement à acquérir un nombre de 797.151 actions, soit 9,57% du capital, au prix de 168,50 euros par action. Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 168,50 euros par action.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +0.18%