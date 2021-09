Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : hausse de 59% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Devoteam publie un résultat net part du groupe en hausse de 58,8% à 26 millions d'euros pour le premier semestre 2021, avec une marge d'exploitation améliorée de 2,3 points à 11,5% et un chiffre d'affaires en croissance de 11,1% à 430,1 millions (+7,5% en organique). Au 30 juin 2021, sa trésorerie nette s'élève à 95,2 millions d'euros contre 119,8 millions au 31 décembre 2020. Le flux de trésorerie disponible du premier semestre 2021 ressort à 27,9 millions comparé à 47,1 millions un an auparavant. La société de services informatiques déclare compter 8.238 collaborateurs à fin juin, un effectif en hausse de 560 collaborateurs sur six mois, et revendique un taux d'utilisation des ressources internes de 82,3% au premier semestre 2021.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +1.69%