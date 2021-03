Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : bien orienté, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 10/03/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% en fin de journée alors que le groupe a publié un résultat net part du groupe de 40,8 millions d'euros au titre de 2020 contre 41,6 millions précédemment, et une marge opérationnelle en recul de 0,7 point à 9,7% pour un chiffre d'affaires de 760,4 millions, en baisse de 0,2% (-0,6% en organique). Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Devoteam avec un objectif de cours relevé de 116 à 128 euros, suite au relèvement de ses estimations et à la mise à jour des données de marché (expansion des multiples du secteur de 10% depuis novembre dernier). Le bureau d'études souligne que le groupe de services informatiques a publié des résultats annuels 2020 supérieurs à ses attentes, avec une 'fin d'année encourageante pour 2021', ce qui 'appelle un relèvement' de ses prévisions sur cette année. Oddo BHF remonte ainsi ses attentes en termes de croissance (+50 points de base à +4% en organique) et de rentabilité opérationnelle (+50 pb à 10,5%). En intégrant également l'abaissement prévu de la CVAE, il relève ses BPA 2021/2022 de +12% en moyenne.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +1.77%