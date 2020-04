Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : absence de divididende pour 2019 Cercle Finance • 16/04/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Face à l'incertitude, Devoteam annonce que son directoire, soutenu par le conseil de surveillance, a décidé de proposer à l'assemblée générale du 5 juin et de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019. Compte tenu du contexte macroéconomique, le groupe ne dispose pas à ce stade d'éléments fiables lui permettant de communiquer sur ses perspectives pour 2020. Un point sur les prévisions sera réalisé le 19 mai avec le point d'activité du premier trimestre 2020. Devoteam ajoute que le démarrage de nouveaux projets a ralenti approximativement de l'ordre de 50% depuis le début du confinement mi-mars par rapport au budget. Le groupe est en contact permanent avec ses clients pour adapter son activité.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +1.38%