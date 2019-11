DEVOTEAM abaisse sa prévision de croissance organique à 11%

(AOF) - Devoteam annonce un chiffre d'affaires de 182,1 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en progression de 17,3%. La croissance organique du groupe de conseil en technologies et management a atteint 11,3%. Le troisième trimestre 2019 a bénéficié d'un effet jour ouvré positif avec 1,1 jour supplémentaire qui représente 1,6 point de croissance environ. Au 30 septembre 2019, l'effectif du groupe est de 7 458 collaborateurs. Hors variation de périmètre, le troisième trimestre présente un recrutement net de 170 collaborateurs.

Le ratio de l'effectif facturable sur l'effectif total est de 85,4% à fin de période, en légère hausse par rapport au 30 juin 2019. Au troisième trimestre 2019, Devoteam affiche un taux d'utilisation des ressources internes de 84,0%, en progression de 0,9 point par rapport au deuxième trimestre 2019 avec une bonne avancée des plans d'actions déployés par le management du groupe.

Compte tenu du rythme d'amélioration du taux d'utilisation et de la visibilité actuelle, le groupe de conseil en technologies et management prévoit désormais un chiffre d'affaires 2019 proche de 765 millions d'euros avec une croissance organique autour de 11%. Elle visait auparavant un chiffre d'affaires de 774 millions d'euros et une croissance organique de 12%.

Il maintient un objectif de marge opérationnelle de l'ordre de 10,3% du chiffre d'affaires.