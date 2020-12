Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devoteam : 645.000 actions apportées à l'OPA réouverte Cercle Finance • 18/12/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 16 décembre, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par Castillon, au prix unitaire de 98 euros par action, elle a reçu en dépôt 644.864 actions Devoteam. Au total, l'initiateur détient 6.677.220 actions, soit 80,14% du capital et au moins 78,46% des droits de vote de cette société. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

Valeurs associées DEVOTEAM Euronext Paris +1.20%