Devon : second échec sous 45$, vers une rechute sur 40$ ?

(CercleFinance.com) - Devon Energy subit un second échec sous 45$, après celui du 24/11 (et des 25 janvier puis 24/25 juillet 2018). Le franchissement des 44$ à une seule occasion en clôture ne suffisait pas à valider le franchissement du sommet du corridor 39,7/44,1$ (ce qui aurait ouvert la route des 49$ et possible retracement des 50,6$ de mi-décembre 2016)

Valeurs associées DEVON ENERGY NYSE -4.39%