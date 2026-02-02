Devon et Coterra fusionnent pour créer un géant du schiste américain dans le cadre d'une opération de 58 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'opération tout au long du document et le commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Pooja Menon et Sumit Saha

Devon Energy DVN.N et Coterra Energy

CTRA.N ont décidé lundi de fusionner dans le cadre d'une transaction boursière de 58 milliards de dollars, pour devenir un producteur à grande capitalisation avec une position de premier plan dans le bassin Permien, alors que le secteur du schiste se consolide pour réduire les coûts et augmenter l'échelle.

Cette opération, la plus importante du secteur depuis celle de Diamondback pour 26 milliards de dollars sur Endeavor Energy Resources en 2024, intervient alors que la surabondance mondiale de pétrole et les risques croissants de retour sur le marché des barils vénézuéliens pèsent sur les prix du brut aux États-Unis et réduisent les marges des producteurs de schiste.

Même si les fusions-acquisitions dans le secteur se sont calmées en 2025, les producteurs de schiste continuent à rechercher des avantages de taille, en réduisant les coûts par baril et en prolongeant les pistes de forage dans les bassins parvenus à maturité, comme le Permien et l'Anadarko.

Les actions de Coterra ont augmenté de près de 14 % depuis que les négociations ont été annoncées pour la première fois le 15 janvier, tandis que Devon a gagné environ 6 %.

Les deux actions étaient en baisse avant l'ouverture du marché lundi. Devon a perdu environ 3 % et Coterra 2,7 %, en raison de la baisse d'environ 5 % des prix du pétrole.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires recevront 0,70 action Devon pour chaque action détenue. Devon détiendra environ 54 % de la société issue de la fusion. L'opération représente une valeur de 21,4 milliards de dollars, selon un calcul effectué par Reuters.

"La combinaison est progressivement positive pour les deux actionnaires, car elle réunit deux sociétés de grande qualité pour créer une entité plus importante qui devrait susciter un plus grand intérêt de la part des investisseurs dans le contexte actuel de volatilité du marché de l'énergie", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co.

DES ACTIVITÉS DANS LES PRINCIPAUX BASSINS

Devon et Coterra opèrent dans plusieurs grandes formations schisteuses des États-Unis, avec des positions qui se chevauchent dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le bassin Anadarko de l'Oklahoma.

La production combinée pro forma 2025 pour le troisième trimestre dépasserait 1,6 million de barils équivalent pétrole par jour, dont plus de 550 000 barils de pétrole et 4,3 milliards de pieds cubes de gaz.

Plus de la moitié de la production et des flux de trésorerie proviendraient du bassin du Delaware, où la nouvelle société détiendra environ 750 000 acres nettes au cœur de la zone.

DIRECTION ET SIÈGE SOCIAL

La fusion devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, après quoi la nouvelle société conservera le nom de Devon, sera basée à Houston et maintiendra une présence importante à Oklahoma City.

Clay Gaspar, directeur général de Devon, dirigera la société, tandis que Tom Jorden, directeur général de Coterra, deviendra président non exécutif.