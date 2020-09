DEVON ENERGY va fusionner avec WPX Energy

(AOF) - Devon Energy et la société d'exploration d'hydrocarbures WPX Energy ont annoncé avoir signé un accord en vue d'une fusion entre égaux, dans le but de créer un géant de la production de pétrole non-conventionnel valorisé environ 12 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de WPX recevront un ratio d'échange fixe de 0,5165 action ordinaire Devon pour chaque action ordinaire de WPX détenue. À l'issue de la transaction, les actionnaires de Devon détiendront environ 57 % de la société combinée et les actionnaires de WPX en détiendront environ 43 % après dilution.

AOF - EN SAVOIR PLUS