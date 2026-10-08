Devon Energy va céder ses actifs d'Eagle Ford à Crescent Energy pour 4,2 milliards de dollars

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(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Devon Energy DVN.N a annoncé jeudi qu'elle allait céder ses actifs d'Eagle Ford à Crescent Energy

CRGY.N pour un montant de 4,2 milliards de dollars en espèces.

Cette cession intervient alors que les investisseurs continuent de faire pression sur Devon pour que la société rationalise son portefeuille et se concentre sur ses activités principales dans le bassin permien, à la suite de sa récente fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy, qui a donné naissance à l’une des plus grandes compagnies pétrolières indépendantes des États-Unis.

Les producteurs de schiste américains ont procédé à des cessions d’actifs afin de rembourser leur dette, dans le sillage d’une vague de consolidation ayant donné lieu à des transactions totalisant plus de 450 milliards de dollars depuis le début de l’année 2023.

Les actifs d’Eagle Ford destinés à la vente comprennent environ 90 000 acres nets dans les comtés de Karnes, DeWitt et Gonzales, au Texas. Ces actifs représentent environ 4 % de la production totale en barils équivalent pétrole (BOE) de Devon.

La transaction devrait être finalisée vers la fin de l’année 2026.