(CercleFinance.com) - Devon Energy, une des pétrolières les plus volatiles des Etats Unis ricoche sous 63$ (au plus haut depuis le 9/06/2015) et retombe sous 53$: le titre s'enfonce nettement sous son support oblique moyen terme qui gravite vers 56E, dans le sillage du pétrole (qui chute de -6% vers 103,8$).

Devon pourrait retrouver du soutien vers 50$, l'ex-résistance de la mi-décembre 2016.





Valeurs associées DEVON ENERGY NYSE -10.18%