Devon cède ses actifs d'Eagle Ford pour 4,2 milliards de dollars afin de se concentrer davantage sur le bassin du Permien

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Devon Energy DVN.N a annoncé jeudi qu'elle allait céder ses actifs d'Eagle Ford à Crescent Energy

CRGY.N pour 4,2 milliards de dollars en espèces, alors que le producteur américain de schiste rationalise son portefeuille afin de se concentrer sur ses activités principales dans le bassin du Permien.

L'action Devon a progressé de 2,2 % tandis que celle de Crescent a reculé d'environ 1,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Cette cession intervient alors que les investisseurs continuent de faire pression sur Devon pour qu’elle rationalise son portefeuille et se concentre sur ses activités principales dans le bassin du Permien, à la suite de sa récente fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy, qui a donné naissance à l’une des plus grandes compagnies pétrolières indépendantes des États-Unis.

Les producteurs américains de pétrole de schiste ont procédé à des cessions d’actifs afin de réduire leur endettement, dans le sillage d’une vague de consolidation ayant donné lieu à des transactions totalisant plus de 450 milliards de dollars depuis le début de l’année 2023.

"La vente d’un actif relativement mature dans un contexte de prix élevés des matières premières améliore notre efficacité en matière de capital pour l’avenir et nous permet d’accélérer les rachats d’actions, de renforcer notre bilan et d’accroître la valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Clay Gaspar, directeur général de Devon Energy.

Les actifs d’Eagle Ford comprennent environ 90 000 acres nets répartis dans les comtés de Karnes, DeWitt et Gonzales, dans le sud du Texas, et représentent environ 4 % de la production totale en équivalent pétrole de Devon.

La transaction devrait être finalisée vers la fin de l’année 2026.