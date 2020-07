Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Yen faible, $ vers 1,16E, or et argent au zénith Cercle Finance • 22/07/2020 à 19:53









(CercleFinance.com) - Difficile de faire la part entre la fermeté de l'Euro et la faiblesse du Dollar: le billet vert poursuit son repli face à un Euro (+0,45%) qui teste la zone des 1,1600/$. Le $ ne perd par exemple que -0,1% face à la Livre vers 1,2740 et gagne 0,4% face au Yen mais il affiche un repli uniforme de -0,4% face à la monnaie unique, au Franc suisse et au Dollar canadien. L'Euro de son côté demeure parfaitement stable face au Franc suisse à 1,0750 et prend 0,75% face au Yen, la devise la plus faible du jour. Les cambistes se tiennent un peu en retrait du $ suite aux nouvelles tensions entre Washington et Pékin (accusations américaines d'espionnage médical, qualifiées de calomnieuses, fermeture du consulat chinois de Houston au Texas). Il n'y a avait aujourd'hui aucune 'stat' inscrite à l'agenda de part et d'autre de l'Atlantique, ni de déclarations propres à inspirer les cambistes: les tendance sous jacentes depuis plusieurs semaines se sont donc prolongées... à la baisse sur le Dollar. A noter les envolées de +7% de l'argent métal vers un record annuel de 23$/Oz et le nouveau zénith de l'Or (1,871$/Oz) qui a gagné +1,5% et ne rencontrera aucune résistance avant la zone cruciale des 1.910/1.920$/Oz

