Devises : Yen affaibli, l'Euro pas pénalisé par PMI négatifs

(CercleFinance.com) - Les parités ont évolué un peu dans tous les sens par rapport au Dollar en ce 2 septembre, dans des volumes restreints car les cambistes américains étaient en congé aujourd'hui, pour cause de 'Labor Day'.

Si le '$-Index' presque logiquement inchangé vers 101,65 (c'est souvent le cas un jour férié), les autres devises ont fini en ordre dispersé.



Le Yen était la devise la plus faible avec un repli de -0,5% face au $ à 146,9, et de -0,75% face à l'Euro vers 162,7.

Le Franc suisse était faible également face à l'Euro (-0,4%) puis au $ (-0,2%).

La Livre a évolué presque en parallèle avec la Monnaie Unique.



Difficile de déterminer si les chiffres du jour ont favorables à l'Euro : il grappille 0,2% face au Dollar à 1,1070, ce qui n'est pas significatif.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, ressort stable à 45,8 en août, et inférieur à la barre des 50 depuis juillet 2022, signalant donc toujours une forte détérioration de la conjoncture du secteur dans la région.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, signale la plus forte détérioration de la conjoncture manufacturière depuis sept mois, s'établissant à 43,9 en août, après 44 le mois précédent.

Nos OAT se tendent de +3Pts à 3,04%, les Bunds de +4,6Pts à 2,336%, les Bonos espagnols de +3Pts à 3,146%, les BTP italiens restent quasi stables avec +0,6Pt à 3,700%.

Faute de variation décelable sur le '$-Index', l'once d'or est resté proche de l'équilibre toute la journée, autour d'un pivot de 2.500$.





