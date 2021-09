Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : volatilité réduite, la paire E/$ stable en hebdo information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - La volatilité a beau faire rage sur le front des taux depuis 48H, un calme presque olympien règne sur le FOREX, avec des écarts limités (ça avait un peu tangué la veille mais il ne s'était rien passé de décisif). Le Dollar s'était repli jusque vers 1,1750/E, puis avait rebondi la nuit dernière vers 1,1700, avant de s'effriter de nouveau de -0,15% vers 1,1720 : il retrouve ainsi ses niveaux de vendredi dernier et ne profite nullement du net rebond de sa rémunération (en relatif comme en absolu). Tout comme la veille, le Dollar continue de gagner du terrain face au yen (+0,35% vers 110,7) puisque le rendement du T-Bond grimpe de +1,5Pt de base supplémentaire, à 1,45%, soit +15Pts sur la semaine écoulée (face à un Yen dont le rendement est complètement figé à 0,00% par la BOJ depuis des années). Le chiffre US du jour fut plutôt positif : le Département du Commerce annonce une hausse de 1,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois d'août 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 740.000, contre 729.000 en juillet (révisé de 708.000 en estimation initiale). Le prix médian de vente des logements neufs s'est établi à 390.900 dollars, quasi stable par rapport à juillet. Le stock de logements neufs prêts à la vente se regonfle de +6,5% et représente 6,1 mois au rythme d'écoulement actuel (soit 378.000). Le Dollar pourrait retrouver son statut de refuge la semaine prochaine si le dossier Evergrande évoluait vers une faillite qui ne manquerait pas d'affecter la bourse de Hong Kong et les nombreux créanciers du groupe.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.