Devises:vive progression de l'Euro après élections en Italie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 19:48

(CercleFinance.com) - L'Euro se reprend vigoureusement en cette ultime séance du mois de janvier : il gagne +0,8% face au Dollar, vers 1,1230 (contre 1,1140 en matinée) alors que nos OAT se tendent de +5,5Pts, de +0,37% vers 0,425% et que les Bunds repassent en territoire positif (+6Pts de -0,047% à +0,0105%, après 0,03% au pire moment de la séance).



L'inflation annuelle en l'Allemagne au mois de janvier est estimée à +4,9% selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent.

Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes, les variations mensuelle et annuelle des prix sont estimées à respectivement +0,9% en séquentiel et +5,1% annualisé en janvier, ce qui du coup apparaît nettement moins positif.

L'euro bénéficie également de 2 informations de 1ère importance en Italie : la croissance aurait atteint +6,5% selon Istat et Mario Draghi va rester en place faute d'être parvenu à détrôner l'actuel Président Sergio Mattarella (80 ans).



Les T-Bonds US se retendent marginalement de +1Pt vers 1,79% alors que le PMI de Chicago est ressorti en légère hausse en janvier (65,2 contre 63,1) mais ce qui occupe toutes les conversations, c'est le niveau de l'inflation qui atteint +7% en donnée brute et +5,5% en estimation 'PCE'.



La FED pourrait entamer son cycle de hausse de taux par un tour de vis de 50Pts dès mi-mars.

Raphael Bostic, le patron de la FED d'Atlanta a mis cette hypothèse sur la table ce weekend, elle reste en balance avec un scénario à 5 hausses de taux de 25Pts de base... mais certains en envisagent jusqu'à 7 d'ici la fin de l'année: une hausse à chaque FOMC contre un schéma plus traditionnel de 1 hausse toutes les réunions trimestrielles.



Côté Europe, le principal rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la BCE, jeudi, ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures de la part de l'institution.

Le dollar cède également 0,2% face au Yen et -0,4% face au Franc suisse vers 0,9270.

L'Euro s'est montré vigoureux (il gagne notamment 0,5% face à la Livre et +0,4% face au franc suisse) mais c'est surtout le Dollar australien qui a fait des étincelles avec +1,2% face au $ vers 0,7070.