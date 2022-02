Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises : variations marginales malgré un contexte tendu information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 19:00

(CercleFinance.com) - Séance sans grad relief sur le Forex, peu d'écarts supérieurs à 0,1% malgré une actualité géopolitique un peu plus tendue dans l'après-midi.



Seul le Franc suisse semble profiter du réflexe' flight to safe haven'): il progresse de 0,35% face au Dollar et de +0,45% face à l'Euro.

La Livre se montre la plus faible avec -0,2% face au $ à 1,3550, le Yen est inchangé.

Le billet vert ne se replie que face au $ canadien vers 1,2720 et au $ australien (de -0,4% dans les 2 cas).



Les différentiels de rendement sont hors de propos : les T-Bonds se tendent de +3Pts tandis que nos OAT affichent -1Pt de base à 0,726%, les Bunds -2Pts 0,2200%, les Bonos espagnols -1,5Pt à 1,254%.



Le Dollar n'a pas profité de nouveaux développements alarmants autour du dossier ukrainien : des tirs dans le Donbass auraient fait plusieurs victimes, dont une décédée, une cyber-attaque attribuée à la Russie sur les sites gouvernementaux ukrainiens a été dévoilée dans l'après-midi, ce qui ravive les craintes d'escalade.



La reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes déclenche une série de 'sanctions' mais elles apparaissent d'ampleur limitée : Washington et Bruxelles affirment pouvoir les renforcer à tout moment.

Vladimir Poutine affirme la même chose : 'les contre-sanctions' russes seraient extrêmement coûteuses.