Devises : une tendance haussière s'affirme sur le $

(CercleFinance.com) - Séance peu volatile sur le marché des changes, mais le Dollar poursuit son redressement (+0,3% à +0,6%) face aux principale devises de référence, il s'établit vers 1,0810/E (+0,3%) sans que la hausse (+7,5Pts de base) du rendement des T-Bonds vers 0,72% constitue une explication, puisque le rendement des Bunds et des OAT progresse d'autant, celui des BTP italiens de plus de 10Pts. Le billet vert a peut-être profité d'une enquête ADP 'moins pire que prévu': le secteur privé américain a détruit 20.236.000 emplois, un chiffre conforme à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à une perte allant jusqu'à -21 millions. Dans le détail, 6 millions d'emplois ont été perdus dans les entreprises US de moins de 50 salariés, 5,3 millions dans les entreprises de 50 à 499 salariés et 8,9 millions dans les grandes entreprises. Le $ progresse également de +0,5% face au Yen vers 106,1, de +0,6% face à la Livre Sterling (vers 1,2360) et de +0,55% face au Dollar canadien (vers 1,413 et même 1,415 en séance). L'Euro de son côté ne semble pas particulièrement pénalisé par des 'PMI' -notamment dans le secteur tertiaire- qui plongent vers des planchers historiques. En revanche, il pourrait pâtir de l'impression que l'Allemagne cherche à brider l'indépendance de la BCE (avis négatif de la haute Cour de Karlsruhe sur les 'QE' de la BCE).

