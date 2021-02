Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : une stagnation d'une rare homogénéité sur le FOREX. Cercle Finance • 08/02/2021 à 19:50









(CercleFinance.com) - Séance soporifique sur le FOREX en l'absence de toute statistique figurant au calendrier aujourd'hui. L'Euro s'effrite marginalement pas au $ (de 1,2060 vers 1,2050), les cambistes réagissant peu à l'interview de Christine Lagarde dimanche soir sur BFM: elle a précisé les dernières projections des économistes de la BCE avec une croissance anticipée à +3,8%... si la campagne de vaccination permet de terrasser le Covid. Si tel n'est pas le cas, la BCE garde son bazooka sous la main : elle déjà prévu d'injecter 1.850MdsE jusqu'en mars 2022 et se réserve la possibilité d'en faire plus, tout espérant que l'enveloppe initiale ne sera pas intégralement dépensée si l'économie de l'UE repart cet été. La patrone de la FED n'a pas fait de commentaires sur les taux de change, l'essentiel du message étant que les dettes ne peuvent être annulées et ont vocation à être remboursées, même sur du très long terme, même tardivement s'il y a rééchelonnement. Alors que les écarts du jour n'ont jamais dépassé 0,15% (le $ grappille 0,14% face au Yen à 105,20), la stagnation a dominé sur pratiquement toutes les paires de devises... un calme aussi général est assez rare !

