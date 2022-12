Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : une stabilité quasi parfaite des parités face au $ information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - A une semaine de la dernière réunion de la FED de 2022, le Dollar finit globalement stable (le $-Index reste inchangé à 105,3).

L'Euro finit lui aussi inchangé à 1,0490, de même que la Livre à 1,2190 (+25% repris depuis fin septembre) ou le Yen à 136,75... et le Franc suisse grappille +0,1% à 0,9410.



Il est rare de n'observer aucune variation supérieure à 0,1% en 24H, seul le Dollar canadien recule de -0,5%.



Pas de réaction des cambistes au déficit commercial des Etats-Unis : il s'est creusé à 78,2 milliards de dollars en octobre, contre 74,1 milliards de dollars un mois plus tôt (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 73,3 milliards de dollars), selon le Département du Commerce.



Le déficit commercial témoigne d'un recul de 0,7% des exportations, à 256,6 milliards de dollars, tandis que les importations progressent de 0,6%, à 334,8 milliards de dollars.



Au final, le déficit augmente de 5,4% d'un mois sur l'autre mais reste néanmoins légèrement en-deçà des prévisions: les analystes de chez Oddo tablaient en effet sur un déficit commercial de 80 milliards de dollars pour le mois d'octobre.



L'agenda macroéconomique s'annonçait mince en Europe ce mardi avec juste la publication des commandes industrielles en Allemagne : elles ont rebondi de 0,8% après être ressorties 7 fois en baisse sur les neuf premiers mois de l'année.





