Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: une séance très calme, bien à l'image de la semaine information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 19:35









(CercleFinance.com) - C'est une séance ultra-calme, bien à l'image d'une semaine 'pratiquement pour rien' pour le $ qui finit en progression d'à peine 0,1% (le '$-Index' affiche +0,03% à 105,25 ce 10 mai).



Il faut dire que la semaine était quasiment vierge de toute publication de 1er plan ou d'interventions de banquiers centraux (la BoE qui se réunissait jeudi n'a fait office de 'game changer', la Livre s'effrite de 0,1% face au $ sur la semaine).

Retour des indicateurs économiques la semaine prochaine et un peu plus de volatilité en perspective sur le FOREX.

Le billet vert n'a pas réagi à la publication de l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan.



Le moral des ménages américains est retombé de pratiquement -10Pts en mai, à 67,4 : c'est son plus bas niveau depuis six mois, selon les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi (les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2).



Dans le détail, la composante des conditions actuelles a reculé à 68,8 contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations ressort à 66,5 après 76 en avril.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.