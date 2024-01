Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : une séance pour rien et une semaine à l'identique information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 20:05









(CercleFinance.com) - Toute 'petite séance' sur le FOREX, une de plus, avec un Dollar Index qui grappille +0,1% à 102,40... un écart parfaitement cohérent vu le repli de -0,1% de l'Euro vers 1,0965, du Franc suisse et de la Livre.



Le billet vert a cependant cédé du terrain face au Yen (-0,3% vers 144,85) et finit proche de l'équilibre face au Dollar Canadien.



Sur la semaine, l'évolution du Dollar est insignifiante -à la limite du mesurable- et face à l'euro, la parité est figée depuis le 3 janvier entre 1,0920 et 1,0980, niveau observé autour du 18 décembre dernier.



Le Département du Travail a annoncé que les prix à la production avaient diminué de 0,1% en données brutes en décembre, mais augmenté de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



La 'petite phrase' que les cambistes vont garder à la veille du weekend émane de Christine Lagarde pour laquelle 'le pic des taux est derrière nous'... mais ils prennent le temps de l'analyse car on ne peut lire leur réaction dans les variations du jour.

Pas plus que celles relatives à des chiffres d'inflation US moins favorables qu'espéré la veille.





