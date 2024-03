Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : une phrase de la FED vue comme plus accommodante ? information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 00:16









(CercleFinance.com) - Le Dollar Index rechute de -0,5% vers 103,35, l'Euro gagne symétriquement +0,6% vers 1,0930. Le billet vert n'a résisté que face au Yen, toujours aussi faible (à 150,9) et qui s'est même replié jusque vers 151,9 avant le communiqué de la FED.



Jerome Powell aurait détendu l'atmosphère en validant le pronostic de trois baisses des taux d'intérêt cette année... malgré une inflation qui tarde à se rapprocher des 2%.



Il considère que les récentes données 'plus élevées qu'attendu sur l'inflation' n'ont pas modifié la vision globale de la situation, à savoir que 'l'inflation baisse progressivement', de façon moins linéaire qu'auparavant.

Comment justifier un tel 'sentiment de satisfaction' de Wall Street et une vision 'colombe' de la part des cambistes quand à peine 3 mois auparavant, les anticipations variaient entre 7 et 8 baisses de taux, la première aurait d'ailleurs dû avoir lieu ce mercredi même ?



En réalité, le sentiment que la FED se montre plus 'accommodante' qu'attendu réside dans cette annonce un peu inattendue : 'la FED va réduire le rythme de liquidation de son portefeuille d'obligations'... ce qui équivaut à une sorte d'assouplissement quantitatif de sa politique monétaire qui devient ainsi moins restrictive.

Serait-ce un premier pas vers le retour de la planche à billet ?



Christine Lagarde de son côté a déclaré ce mercredi que le principal risque serait désormais de 'commencer trop tard à baisser les taux'.





