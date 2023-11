Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: une des plus fortes baisse du $ pour 2023, post-NFP information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 20:13









(CercleFinance.com) - L'un des 'faits majeurs' de cette semaine, outre le rebond de +5% de Wall Street lié à l'inversion de polarité sur les taux, c'est la forte décrue du Dollar, et la hausse symétrique de l'Euro de +1,1% vers 1,07400$, soit +1,6% de gain sur la semaine... et un 'plus haut' depuis le 13 septembre.



Le '$-Index' rechute de -1,059% vers 105,00 et ressort par le bas d'un corridor 107/105,55, ce qui constitue une indication baissière majeure.



Le billet vert qui était déjà en net repli ce midi (vers 1,0650/E) a dévissé de -0,8% supplémentaires en quelques minutes... à partir de 13H30.



Cette chute brutale a coïncidé avec la parution du 'NFP' (rapport sur l'emploi aux Etats-Unis) : l'économie américaine n'a généré que 150.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, selon le Département du Travail, un nombre inférieur aux attentes du marché (180.000).



'Des gains d'emplois ont été enregistrés dans la santé, l'administration et l'assistance sociale, alors que l'emploi a diminué dans le secteur manufacturier en raison des grèves', explique le Département du Travail.



Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,9% de la population active (conformément à l'attente de Jefferies), le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,7%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,1%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 227.000 à 165.000 pour août et de 336.000 à 297.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -101.000 pour ces deux mois.



Les intervenants ont ensuite découvert l'indice ISM des services, ce qui accentué la pression sur le Dollar : le baromètre du secteur tertiaire a reculé à 51,8, après être ressorti à 53,6 en septembre, alors que les économistes s'attendaient à un repli plus limité vers 53.



La composante des nouvelles commandes s'est améliorée à 55,5 contre 51,8 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a baissé à 50,2 après 53,4 en septembre.

La composante mesurant l'activité a quant à elle diminué à 54,1 contre 58,8 le mois d'avant.

Sur le front des statistiques toujours, mais en Europe, la production française baisse de nouveau en septembre 2023 dans l'industrie manufacturière (‑0,4% après ‑0,3% en août) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,5% après ‑0,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.









