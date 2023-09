Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises : $ un peu plus ferme, le Yuan confirme son rebond information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 19:55

(CercleFinance.com) - Le Dollar a fait preuve de fermeté ce mardi : il gagne 0,2% face aux principales devises : le $-Index avance de +0,18% à 104,75.



L'Euro recule un peu (-0,2%) vers 1,0725$, de même que la Livre à 1,2485.

C'est face au Yen que le billet vert se montre le plus vigoureux avec +0,4% à 147,2.



Il n'y a pas eu plus de mouvement sur l'Euro que d'autres devises à 48H de la réunion de la BCE, avec une vraie incertitude sur le message que délivrera Christine Lagarde jeudi.

Le gros point d'intérêt depuis lundi concerne la parité Yuan/$, la devise chinoise étant tombée au plus bas depuis 16 ans vers 7,3500 vendredi.



Le Remimbi s'est fortement repris depuis 24H (le $ refluant vers 7,290$) alors que les autorités chinoise déclarent vouloir calmer les turbulences monétaires (ce qu'elles ont fait en intervenant à l'achat lundi).

Le Yuan reste affaibli les anticipation de ralentissement de la croissance du PIB chinois à 5 % en 2023 et +4,5% seulement en 2024.



Côté chiffres, le ZEW a enregistré une légère hausse dans l'enquête de septembre de -12,3 à -11,4 points au mois d'août.

C'est en partie compensé par la chute -8,1Pts de l'indice 'ZEW' de la 'situation actuelle' à -79,4, le pire score depuis 3 ans: pas d'impact non plus sur l'Euro.