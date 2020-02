Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ un peu + faible face à l'E, chute -1% contre Yen Cercle Finance • 24/02/2020 à 19:28









(CercleFinance.com) - Le Dollar continue de s'affaiblir face à l'Euro (+0,2% vers 1,0870) mais décroche carrément de -1,1% face au Yen (à 110,40). Le Yen se redresse de près de +2% depuis jeudi face au $ et à l'Euro, c'est une évolution assez inattendue qui le ramène au contact de ses niveaux de la mi-janvier. Sa récente chute face au Dollar serait-elle un 'bruit', un 'bear trap' ? Le $ semble -enfin- affaibli par un rendement qui chute spectaculairement, au plus bas de l'histoire: -11Pts à 1,361% sur le '10 ans' et de -10Pts à 1,82% sur '30 ans' (du jamais vu). L'inversion de la courbe des taux US se radicalise avec le '1 an' à parité avec les '10 ans' tandis que le '3 mois' affiche 1,54% (presque 20Pts de 'spread' en 1 semaines), le '6 mois' affiche 1,474%. Les cambistes parient sur une réaction déterminée de la FED pour soutenir la croissance (baisse de taux sous 5 semaines) alors que cette dernière ne semblait pas menacée si l'on croit les 'minutes' du précédent FOMC. Le FMI se montre à son tour alarmistes, sur l'activité mondiale, évoquant des répercussions sérieuses, l'OMS redoute une 'pandémie' (l'épidémie échappant à tout contrôle et aux mesures de quarantaine actuelles). La menace virtuelle du 'Covid19' devient brusquement concrète, la référence au SRAS (qui n'avait pas perturbé la croissance mondiale ni la hausse des marchés en 2003) semble ne plus avoir aucune pertinence: ce fut pourtant durant un mois le meilleur argument des 'bulls' pour relativiser l'avalanche de mauvaises nouvelles liées à la pandémie.

