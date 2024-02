Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : un calme inhabituel sur l'ensemble de la semaine information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 20:46









(CercleFinance.com) - Le FOREX a fini la semaine comme il l'avait entamée, c'est à dire dans un calme quasi absolu qui contraste avec des bourses en pleine exubérance, avec un nouveau déluge de records boursiers ce vendredi.

Les marchés obligataires ont également apporté leur touche haussière ce vendredi mais sans aucun impact sur les changes.



Le Dollar Index finit quasi inchangé avec -0,05% à 103,9 (contre 104,30 vendredi dernier... une semaine pour pas grand chose).



La paire E/$ a fini inchangé à 1,0820, de même que la paire $/Yen (à 150,40) et la plus forte variation s'observe sur la paire $ contre $ canadien avec +0,2% pour le billet vert.



L'Euro aurait pu se détacher du peloton des devises qui ont stagné ce vendredi mais les cambistes n'ont pas sanctionné le recul du PIB de l'Allemagne : il a baissé de 0,3% en volume au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



Mais ce coup de blues sur la croissance est un peu contrebalancé par le rebond de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour février, à 85,2 en janvier vers 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics (les chefs d'entreprises germaniques tablent ouvertement sur une baisse des taux au second semestre 2024).











