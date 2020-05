Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Trump change son discours à 180° en 24H sur le $ Cercle Finance • 14/05/2020 à 19:42









(CercleFinance.com) - Le Dollar se raffermit au lendemain de la mise au point de Jerome sur les taux négatifs (option écartée)... qui a beaucoup agacé Trump (il a multiplié les tweets mercredi, expliquant que les Etats Unis avaient besoin de taux négatifs comme au Japon et en Europe). mais virage à 180° ce jeudi : il souligne que le Dollar démontre sa force en cette période d'incertitude, que c'est un avantage de disposer d'une devise forte, qu'il faut que les Etats Unis continuent de bénéficier d'une monnaie forte... le Dollar est un actif que les investisseurs ont en envie de détenir. La veille, il se plaignait que les rivaux commerciaux de l'Amérique faisaient baisser leur devise pour 'gagner en compétitivité' et reprochait à la FED de saboter celle des USA. Donc mercredi, le Dollar était beaucoup trop haut à cause de la FED, ce jeudi, c'est une bénédiction d'avoir un $ à fort pouvoir d'achat ! Le billet vert gagne entre +0,25 et +0,3% vers 1,0780/E et progresse de +0,15% face au Yen et à la Livre Sterling. Le Dollar n'a pas été conforté par l'emploi aux Etats Unis: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 2.981.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3.176.000 la semaine précédente (3.169.000 en estimation initiale). C'est supérieur de +20% à ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 2,5 millions d'inscriptions. Ce chiffre porte le nombre de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise à plus de 35 millions de personnes, ce qui correspond à au moins 20% de la population active américaine.

