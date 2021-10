Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : tout semble figé, sauf pour le Yen qui chute de -1% information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 18:47









(CercleFinance.com) - Le FOREX a été d'un calme remarquable ce lundi avec pratiquement aucun écart supérieur à 0,05% dans un sens comme dans l'autre entre 5 paires majeures sur 6... sauf le Yen qui dévisse de -1% face au Dollar à 113,35 et face à l'Euro vers 131,15. Le Yen chute de -2,5% en 5 séances, ce qui constitue une vraie rupture : le franchissement du plafond des 111,5 par le Dollar pourrait déboucher sur un test imminent des 114,5 de début octobre 2018 et début novembre 2017. Sinon, ce fut le calme plat ce lundi, le Dollar Index ne gagnant que 0,2% vers 94,20 que par le jeu de la chute du Yen. Après cette première séance de la semaine exempte de toute statistique, quelques publications de premiers plan sont attendues en Europe (indice ZEW en Allemagne, production industrielle dans la zone euro,...) et aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...), de quoi susciter quelques réactions de la part de banquiers centraux restés muets depuis le 'NFP' ce vendredi 8 octobre. Peu de mouvement également sur l'Or (+0,05%) et l'argent (+0,4% à 22,7$/Oz).

